Carenza di sangue a Casarano, appello alla donazione

C’è necessità al centro trasfusionale di Casarano: il sindaco del Comune lancia un appello.

Il Centro Trasfusionale di Casarano ha estrema urgenza di ricevere donazioni di sangue di qualsiasi gruppo sanguigno. Pertanto, il sindaco del Comune salentino, Gianno Stefàno, esorta i donatori abituali e quanti vogliano unirsi a fare questo passo.

“È un gesto semplice – afferma - ma di grande valore sociale. È un modo concreto di esprimere la solidarietà verso il prossimo, è una scelta di civiltà. Donare il sangue è un atto prezioso, non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo compie”.

La donazione può essere eseguita presso il Centro trasfusionale dell'Ospedale Francesco Ferrari di Casarano dalle ore 8 alle 12 di tutti i giorni esclusa la domenica. Nel giorno della donazione il donatore può usufruire della giornata di riposo ed inoltre può richiedere ulteriori esami diagnostici oltre quelli necessari alla donazione.