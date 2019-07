Fratelli d'Italia e Direzione Italia verso la fusione: inizia il percorso

Il partito di Giorgia Meloni e quello di Raffaele Fitto tentano l’unità e la fusione sui territori.

Fratelli d'Italia e Direzione Italia hanno messo in moto la macchina organizzativa per la fusione dei due partiti sui territori.

Ieri pomeriggio i coordinatori regionali, una delegazione di dirigenti e i parlamentari, si sono incontrati a Bari per definire i prossimi obiettivi di carattere programmatico ed organizzativo.

Si tratterà di contestualizzare e tradurre sul territorio il messaggio politico nazionale di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni partendo dai temi caldi regionali, a cominciare da sanità, agricoltura e ambiente e di organizzare, incrociando i punti di forza; e ancora di fare una ricognizione delle classi dirigenti ed amministrative del territorio, al fine di valorizzare al meglio quelle già esistenti, per un percorso comune.