Da oggi a Trepuzzi "Leggere per vivere. Dialoghi d'autore"

Parte la terza edizione della rassegna di libri.

"Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere". Così scriveva Gustave Flaubert nella "Lettera a Mille de Chantepie" del 1857. Partendo da questa suggestione, l'Amministrazione comunale di Trepuzzi (nelle persone del consigliere Giacomo Fronzi, delegato alle Politiche culturali, e del sindaco, Giuseppe Taurino), in collaborazione con diverse realtà associative di Trepuzzi e Casalabate, ha ideato la rassegna "Leggere per vivere. Dialoghi d'Autore", giunta quest'ano alla III edizione.

"La nostra intenzione – spiega Fronzi - è quella di porre nel giusto rilievo la funzione sociale, culturale e "pedagogica" della lettura, che non può limitarsi a un mero passatempo (magari più "intellettuale" di altri), ma come uno strumento in grado di farci vivere meglio e di renderci cittadini più consapevoli.

Per questo motivo, la rassegna non ha un tema, ma, in un senso generale, vuole richiamare l'attenzione sulla pluralità delle forme e delle vie attraverso cui un libro può raggiungere gli obiettivi su citati. Si spiega così la presenza di autori attivi in settori anche molto diversi.

Gli otto incontri si svolgeranno a partire da venerdì 12 luglio fino a al mese di ottobre, tra Trepuzzi e Casalabate. Tutte le indicazioni verranno specificate nelle singole locandine. Tra gli autori che parteciperanno, figurano Sergio Rizzo, Gero Grassi, Concetto Vecchio, Elsa Fornero, Carlo Bonini, Giuliano Foschini e, per la sezione "Leggere per Vivere - Salento", Ennio Ciotta, Osvaldo Piliego e Giuse Alemanno".

Si partirà venerdì 12 luglio, su Largo Margherita alle ore 19.30, con ENNIO CIOTTA e il suo Di Contrabbando (Edizioni BePress). Introdurranno l'incontro Giacomo Fronzi (consigliere comunale delegato alle Politiche culturali) e Giuseppe Taurino (sindaco di Trepuzzi). Dialogherà con l'autore Vito Greco (presidente associazione "Bla Bla Bla").