Incendio nella notte a Cutrofiano: distrutti i mezzi di un'azienda agricola

Il rogo all'interno di una masseria tra Cutrofiano e Maglie.

Un incendio scatenatosi nella notte nelle campagne tra Cutrofiano e Maglie ha danneggiato un capannone e distrutto alcuni mezzi da lavori di proprietà di un'azienda agricola annessa ad una masseria. Il rogo è divampato poco prima di mezzanotte in contrada “Petrore” e ha richiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco giunta sul posto dal distaccamento di Gallipoli. Ingenti i danni all'azienda, gestita da un uomo del posto: le fiamme non hanno risparmiato due trattori e altri due mezzi agricoli. Sul posto i carabinieri della stazione di Copertino che hanno avviato le verifiche del caso: dai primi sopralluoghi non è stato possibile stabilire se si sia trattato di un incendio casuale o volontario.