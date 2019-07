Da Cerignola a Veglie per svaligiare la scuola, arrestato 28enne con refurtiva da 25mila euro

L'uomo aveva trafugato materiali informatici dalla Primaria "Marconi" ma è stato scoperto dai carabinieri.

Sorpreso poco dopo aver svaligiato la scuola primaria “Marconi” di Veglie, è finito in manette Michele Elia, 28enne di Cerignola. La sua presenza è stata notata all'alba di oggi dai carabinieri del Norm di Campi Salentina che lo hanno arrestato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto all'interno della scuola via Sant’Elia riuscendo a trafugare 27 tablet, 19 tastiere per pc, 8 computer portatili, un monitor per pc e vario materiale informatico.

Subito dopo ha tentato la fuga a bordo di furgone Citroen Berlingo di sua proprietà ma è stato bloccato dai militari che nel corso della perquisizione hanno rinvenuto anche una sega elettrica, una smerigliatrice elettrica, 2 tronchesi, un levachiodi “piede di porco e la somma contante di 1850 euro sottratta dalla cassaforte della scuola.