Proteggersi dal sole: a Caprarica i ragazzi del campo estivo dialogano con il dermatologo

" Ritengo che sia molto importante sensibilizzare i bambini sull'importanza di una corretta esposizione al sole" commenta il dermatologo Paolo Greco che lunedì incontrerà i piccoli partecipanti al campo estivo.



Non solo divertimento ma anche salute: un campo estivo differente per i ragazzi di Caprarica. Grazie alla disponibilità del dermatologo Paolo Greco, bambini e i ragazzi scopriranno l'importanza della prevenzione. Lunedì 15 luglio, infatti, faranno tappa nello studio dermatologico per scoprire le necessarie precauzioni da adottare quando ci si espone al sole nel periodo più caldo dell'anno.



L'esposizione al sole è piena di piccole insidie che il dottor Greco racconterà agli organizzatori, al Sindaco e a tutti i partecipanti al campo estivo.