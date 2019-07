Cinque pitbull in libertà uccidono 2 cagnolini e seminano il panico: denunciati i proprietari

Paura a Villa Castelli, nella provincia di Brindisi: i 5 cani hanno girovagato a lungo in paese prima di essere accalappiati.



Uccidono due meticci e seminano il panico in città: momenti di tensione ieri mattina a Villa Castelli, nella provincia di Brindisi, dove 5 pitbull di grossa taglia hanno girovagato in libertà in paese, azzannando a morte due cagnolini e seminando il panico tra i passanti. Denunciati i proprietari, un uomo e una donna del posto, per il reato di “uccisione di animali”.

Scappati dal cortile di casa, i cinque cani si sono imbattuti in due cani più piccoli, privi di microchip, e dopo averli circondati li hanno aggrediti uccidendoli. Vani si sono purtroppo rivelati i tentativi di alcuni cittadini di allontanare il branco dei cani aggressori.



I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito attivato il servizio veterinario per la constatazione del decesso degli animali e il personale dell’area randagismo per il rintraccio e la cattura dei cinque cani che nel frattempo hanno girovagato pericolosamente per le strade di Villa Castelli, incutendo timore tra i cittadini. Nella tarda mattinata, i militari sono riusciti ad attirare gli animali all’interno di un cortile privato, molto distante dal luogo dell’aggressione, consentendo al personale dell’ASL di procedere alla loro cattura. I molossoidi accalappiati sono stati posti in sequestro e affidati a un canile privato. Le carcasse degli animali morti sono state smaltite a cura del servizio veterinario. Ai proprietari dei cani sequestrati verranno altresì elevate sanzioni amministrative relative assenza del microchip.