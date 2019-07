Venduto stabilimento ex Adelchi di Tricase, imprenditore di Specchia si aggiudica l'asta

L'immobile che ospitava il calzaturificio è vuoto dal 2014.



Il complesso che una volta ospitava la Nuova Adelchi Spa è stato acquistato all’asta dalla O.L.C. srl, Costruzioni Metalmeccaniche e Carpenteria Metallica azienda di Specchia facente capo ad Oronzo Bramato.

L’immobile nella zona industriale di Tricase, sin dal fallimento dichiarato dal tribunale di Lecce nel 2014, è rimasto inutilizzato. L'imprenditore di Specchia se lo è aggiudicato per 400mila euro, quindi con una forte riduzione

rispetto alla base d’asta fissata per 11 milioni di euro.

La O.L.C., Costruzioni Metalmeccaniche e Carpenteria Metallica, nasce nel 1969 come impresa artigiana specializzata nella produzione di calibri fissi di controllo.