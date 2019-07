Abbandona il cane fuori dall'aeroporto e si dirige all'imbarco: scatta la denuncia

La donna, che rientrava in Belgio, aveva lasciato il suo animale legato a un palo all'esterno dell'aeroporto di Brindisi non avendo acquistato il biglietto per imbarcarlo.



Aveva trascorso le vacanze in Puglia ma al rientro in Belgio aveva deciso di lasciare il suo cagnolino in aeroporto, legato a un palo all'ingresso della zona partenze. È quanto accaduto mercoledì mattina a Brindisi, dove una donna belga di origini italiane è stata denunciata per abbandono di animali. La turista ha lasciato il cucciolo sotto il sole all'esterno dell'aeroporto, legandolo con il guinzaglio in modo che non potesse seguirla: insime all'animale anche il trasportino e una piccola valigia. Dopo di ciò si era diretta verso il gate di imbarco. Ma quel gesto di inumana cattiveria non è rimasto inosservato: il pianto del cane ha attirato l'attenzione di tanti, che vedendolo solo si sono diretti presso la stazione di polizia presente in aeroporto.

Gli agenti hanno dopo aver visionato le telecamere, hanno riconosciuto la donna che stava per salire sull'aereo. Raggiunta dai poliziotti, la turista non ha riprendere con sè il cagnolino, non avendo acquistato il biglietto per imbarcarlo. Per lei è scattata subito la denuncia per abbandono di animali.