Forzano la porta del bar, via con la macchinetta mangiasoldi

Alcuni malviventi si sono introdotti, ieri notte, all’interno del Bar Kollo di Tricase: il bottino ammonterebbe a circa un migliaio di euro.

Entrano nel bar e portano via la macchinetta cambiasoldi. È accaduto la scorsa notte a Tricase, in via Leone XXIII. I ladri hanno forzato l’entrata secondaria del Bar Kollo, nei pressi dell’ospedale e hanno trascinato via l’apparecchio. L’allarme generale non è entrato in funzione, solo quello relativo al movimento dell’apparecchio: una volta sopraggiunte sul posto le guardie giurate però i malviventi erano già andati via. I carabinieri, dopo alcuni sopralluoghi, hanno ritrovato la macchinetta aperta in periferia senza più i soldi all’interno. L’ammanco dovrebbe essere di circa un migliaio di euro.



Foto: Il Gallo