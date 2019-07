Noemi e il suo blues per la Notte Locomotive 2019

Il 13 luglio a Torre Sant’Andrea torna uno degli appuntamenti della Trilogia, la Notte Locomotive, con Noemi e i Bambini Latini.

Il 13 luglio a Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, si svolgerà la seconda giornata della XIV edizione del Locomotive Jazz Festival che coincide con uno degli appuntamenti della Trilogia Locomotive: la Notte Locomotive. Un appuntamento pensato per accogliere la mezzanotte in musica sulla spiaggia di una baia incantevole e nascosta del litorale adriatico salentino. Come tutte le iniziative della Trilogia, l’intento è quello di godere delle bellezze del patrimonio naturalistico pugliese sensibilizzando il pubblico alla tutela e al rispetto dello stesso, seguendo una sola regola: lasciare le location in condizioni migliori rispetto a come si presentavano prima dello svolgimento dell’evento musicale targato LJF.

Quest’anno sarà Noemi l’artista che a partire dalle 23.00 accompagnerà il pubblico nella Notte Locomotive, con il suo nuovo tour musicale “Blues & Love – Summer tour 2019”, un omaggio alla black music e al blues, fonte di ispirazione e formazione della cantante romana.

Prima dell’esibizione di Noemi, alle ore 21.30, un grande ritorno sui palchi, quello dei Bambini Latini 25th anniversary, una band pugliese nata agli inizi degli anni ’90, che si è fatta conoscere in giro per l’Europa con i suoi ritmi fortemente influenzati dalle sonorità mediterranee e da ritmi sudamericani.

A chiudere la serata alle ore 00:30 salirà sul palco Alessio Colì & Topofunken project con l’ultimo lavoro Genesi, una band nata nel 2016 su iniziativa del sassofonista Alessio Colì e che dà vita a un mix di sonorità funk e fusion.

La Notte Locomotive è organizzata grazie al sostegno del Comune di Melendugno, partner istituzionale del LJF 2019 e la partecipazione all’evento avrà un costo di ingresso responsabile di € 2,00, tale cifra verrà utilizzata per azioni di tutela e salvaguardia del territorio in cui verranno realizzati gli eventi del LJF 2019.

Grazie a una collaborazione con Salento Info Tour, sarà possibile usufruire del servizio navetta da Lecce, Otranto e Gallipoli per partecipare alla Notte e all’Alba Locomotive (che si terrà nella notte tra il 16 e il 17 di agosto). Di seguito i contatti: +39 0832 498204, +39 3480179325 mail: info@salentoinfotour.com .

I Bambini Latini, band rappresentativa del panorama musicale salentino, festeggeranno il loro 25esimo anniversario proprio sul palco del Locomotive Jazz Festival 2019 con la formazione con la quale un po’ di anni fa avevano interrotto il loro percorso artistico e composta da Davide Tarantino (voce e tastiere), Raffaello Liguori (piano e tastiere), Fabio Capone (basso e contrabbasso), Enrico Duma (chitarre) e Massimiliano Ingrosso (batteria). La loro musica è un mix eclettico che riesce a intrecciare atmosfere mediterranee e ritmi coinvolgenti che richiamano il Sud America, fraseggi jazz e melodie pop, accordi rock e funky in un sound riconoscibile ormai diventato un marchio di fabbrica.

Il progetto musicale Alessio Colì & Topofunken project si esibirà con l’ultimo lavoro discografico Genesi prodotto da AlfaMusic, con brani scritti da Alessio Colì, sassofonista funk/smooth jazz e arrangiati insieme al pianista Paco Carrieri. La band che si esibirà è composta da Alessio Colì (sassofono), Paco Carrieri (keyboards), Giulio Rocca (batteria), Valerio Combass (basso elettrico).

Ma la special guest della serata è Noemi, la cantante italiana che, dopo aver partecipato alla seconda edizione di X Factor Italia nel 2009, si fa notare dal grande pubblico e inizia una carriera segnata da singoli di successo e collaborazioni di altissimo livello come quelle con Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, Gaetano Curreri e tanti altri. Il suo nuovo tour estivo si chiama “Blues & Love Summer Tour 2019”. Un tour che si prospetta pieno di sorprese, in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera. “La black music è il mio primo amore” -dichiara Noemi- “Per questo motivo nell’estate 2019 ho intenzione di attraversare l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un importantissimo ruolo nei miei ascolti e nella formazione del mio gusto musicale. Ovviamente in scaletta inserirò anche i pezzi più famosi del mio repertorio riarrangiati in chiave blues”.

INFO EVENTO

Il concerto prevede una quota di ingresso responsabile pari a € 2,00 per la tutela dell’ambiente e del territorio in cui si svolgono gli eventi del LJF 2019.

LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL

info e prenotazioni: tel. 345 1089622

e-mail: info@locomotivejazzfestival.it

SOCIAL

Facebook www.facebook.com/LocomotiveJazzFestival

Twitter twitter.com/LJF_Locomotive

Instagram www.instagram.com/locomotive_jazz_festival