"Jazz in Veglie", tre giorni di eventi nella dodicesima edizione

Ritorna puntuale nell’estate musicale Salentina la storica rassegna “JAZZinVEGLIE” giunta quest’anno alla sua 12ª edizione che si terrà nella splendida location del Chiostro del Convento dei Frati Francescani.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Veglie, dal Comune di Veglie Assessorato alla Cultura e da Veglie News e rientra nel calendario Veglieventi Estate 2019 curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il tema della manifestazione del 2019 è “CONTAMINAZIONI”. Un appuntamento intenso che punterà i riflettori sulle straordinarie contaminazioni che rendono la musica e in modo particolare il Jazz un’emozione in continua evoluzione.

Grazie alla stretta collaborazione tra Proloco, VeglieNews e Comune di Veglie-Assessorato alla Cultura il Festival ritorna alla formula delle prime edizioni con tre appuntamenti con i quali si può viaggiare in atmosfere musicali diverse tra loro ma che hanno come filo conduttore l’eccezionale virtuosismo dei musicisti che saliranno sul palco del Jazz in Veglie.

Ad arricchire l’edizione del 2019 ci sarà il “Presidio del Libro di Veglie” che a partire dalle ore 21.00 e fino alle 21.30, intratterrà il pubblico con “Anteprima Poetica per Jazz in Veglie”, un introduzione alle tre serate con tre giovani autori che interpreteranno alcune loro composizioni poetiche proprio a sottolineare anche qui la “Contaminazione” tra Musica e Poesia.