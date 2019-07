Manodopera sfruttata in un vigneto, tra loro anche un 14enne: arrestate 4 persone

L'imprenditore e i tre "caporali" sono stati individuati grazie al lavoro della Task Force ai comandi della Compagnia dei carabinieri di Taranto.



Resta alta l’attenzione dei carabinieri contro il fenomeno del “caporalato” e del lavoro nero e irregolare soprattutto nel settore agricolo. Un blitz dei militari della Compagnia di Taranto ha portato all'arresto di quattro persone per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché impiego di manodopera clandestina. La Task Force, istituita dal Comando Provinciale dell’Arma jonica e composta dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, dalle Stazione Carabinieri di Marina di Ginosa, Grottaglie e Crispiano e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto.

In manette sono finiti un 49enne di Laterza, quale datore di lavoro ed utilizzatore e tre presunti “caporali”, tra cui 31enne ed un 39enne residenti a Ginosa ed un 58enne di Castellaneta, tutti colti in flagranza di reato. Nello specifico i carabinieri hanno accertato che il 49enne, gestore di un fondo agricolo ubicato in località “Fattizzone” in agro del comune di Ginosa, aveva fatto reclutare e traghettare sul proprio vigneto manodopera straniera, tra i quali veniva poi accertata la presenza di un cittadino irregolare di nazionalità senegalese e di un 14enne di nazionalità rumena che, con il proprio genitore, pure denunciato in stato di libertà, erano intenti a prestare attività lavorativa di defogliazione della vite. Nel corso dei controlli i militari hanno accertato palesi violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro individuando i tre caporali che organizzavano il lavoro nel fondo agricolo, procedendo tra l’altro al trasporto degli operai dopo aver eseguito un opportuno reclutamento e provvedendo anche al loro alloggiamento in un casolare privo delle basilari norme igenico-sanitarie. Dall’attività investigativa, sono subito emerse le condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti i lavoratori che venivano sottopagati e costretti a lavorare, in assenza delle più elementari norme igienico – sanitarie in violazione sistematica della normativa contrattuale di salute e di sicurezza sul lavoro. Al termine dell’attività sono state contestate al datore di lavoro violazioni amministrative per 45mila euro, comminate ammende per 38mila euro e adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione alle norme di impiego, mentre l’immobile utilizzato quale ricovero per i braccianti agricoli, del valore commerciale di 80mila euro è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.