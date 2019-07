Niente notizie da maggio: 48enne di Galatina ritrovato a Roma

L'uomo è stato ritrovato in una mensa Caritas della Capitale.

Di lui non si avevano più notizie da maggio: lieto fine per la storia di Pietro Vigneri, 48enne di Galatina, ritrovato ieri a Roma. La Polizia di Stato, a seguito della segnalazione di un agente della Guardia di Finanza di Galatina, hanno controllato le mense della Caritas di Roma dove hanno potuto riconoscere ed identificare l'uomo.



L'uomo, molto conosciuto in paese, era solito allontanarsi per alcuni giorni da casa, ma questa volta i parenti non avendo più notizie di lui da alcune settimane, avevano deciso di presentare denuncia di scomparsa.