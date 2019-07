Moria di conigli sull'Isola, sopralluogo del Comune: "Avvistati esemplari vivi"

Dopo l’allarme, il sindaco e l’Asl hanno fatto un sopralluogo da cui sarebbe emerso che alcuni esemplari siano in vita e che, al momento, non ci sarebbero problemi igienico-sanitari.

La moria di conigli sull’Isola Grande di Porto Cesareo è al centro delle cronache, dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini, che sui social avevano denunciato la morte degli esemplari che avevano popolato la zona.

A seguito di varie segnalazioni, che riferivano la morte improvvisa di numerosi conigli sull'Isola Grande, questa mattina il sindaco di Porto Cesareo, Salvatore Albano, insieme al veterinario dell'Asl e al Responsabile dell'ufficio Ambiente del Comune, si sono recati per un sopralluogo in zona, al fine di valutare la situazione, per capire cosa sia accaduto agli animali, e verificare le attuali condizioni igienico-sanitarie.

“Abbiamo rinvenuto alcuni conigli – spiega il primo cittadino - che si muovevano liberamente tra gli alberi e poche carcasse sparse. Una di queste è stata recuperata e sarà sottoposta ad analisi tossicologiche, mentre per le altre si procederà alla rimozione in tempi brevi come concordato con il dottor Madaro”.