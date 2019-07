Appostati davanti a una banca: padre e figlio trovati con accetta e piede di porco

Sono stati denunciati a Gagliano del Capo dai carabinieri padre e figlio, dopo la perquisizione dell’auto, trovati con grimaldelli ed oggetti atti ad offendere.

Erano appostati in auto davanti a un ufficio bancario padre e figlio denunciati dai carabinieri di Gagliano del Capo, dopo una perquisizione veicolare dei carabinieri. Insospettiti dall’atteggiamento, infatti, i militari, per prevenire reati predatori, furti in abitazione e assalti a sportelli bancari, bloccavano in corso Umberto la macchina, una Bmw serie 3, con alla guida un 46enne, e sul lato passeggero il figlio 17enne.