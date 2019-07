Salvemini scende in campo: "Piena apertura verso il club. Vogliamo dire sì alle loro proposte"

Il primo cittadino leccese su Facebook: "Amministrazione comunale e Unione Sportiva vogliono fare squadra per il bene della città".

Dopo giorni di silenzio, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini è tornato a parlare della questione stadio. Per farlo si è affidato alla propria pagina ufficiale su Facebook, attraverso la quale ha reso noto di aver incontrato, stamane, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

Ecco il post del primo cittadino, attraverso il quale si evince la chiara apertura nei confronti del club giallorosso: “Questa mattina ho sentito il Presidente Sticchi Damiani. Insieme abbiamo concordato l’incontro per istituire il tavolo di lavoro da lui proposto per la redazione di un documento condiviso sulla gestione dello Stadio, alla luce delle rispettive necessità. Per il Comune quello di liberarsi degli oneri manutentivi dell’impianto, per la Società quello di poterne prevedere l’uso oltre la scadenza della convenzione nel 2021, e ammortizzare così gli investimenti necessari allo svolgimento del campionato di serie A. Intanto il settore Patrimonio chiuderà il procedimento dell’avviso pubblico per la concessone del diritto di superficie, andato deserto. Abbiamo poi chiesto che i progetti dei lavori programmati e annunciati in conferenza stampa vengano consegnati al comune per l’approvazione ai sensi della convenzione vigente. A tutti i leccesi ribadisco che Amministrazione comunale e Unione Sportiva vogliono fare squadra per il bene della città”.