Quasi 18 kg di marijuana in casa, un arresto a San Foca. In manette anche 51enne di Galatina

I carabinieri hanno arrestato due persone per spaccio di stupefacenti.

Marijuana in un caso, eroina nell'altro. Sono due gli arresti per spaccio di stupefacenti effettuati nelle scorse ore dai carabinieri a San Foca di Melendugno e Galatina. Nel primo caso ad agire sono stati i militari del Norm della Compagnia di Lecce che hanno arrestato in flagranza di reato Marco Francesco Durali, 36enne della provincia di Bergamo ma residente nella marina adriatica. L'uomo è stato trovato in possesso di 58 piante di marijuana e di 17,85 kg marijuana e materiale per confezionamento. A seguito delle formalità di rito, Durali è stato condotto in carcere.