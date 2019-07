Brucia rifiuti ma le fiamme si propagano e scoppia un incendio, denunciato

L'uomo ha dato fuoco ad alcuni cartoni e pedane in legno in un terreno di cui è conduttore.

Appicca il fuoco per smaltire rifiuti in un terreno ma le fiamme si propagano e scoppia un vasto incendio. Il responsabile è un 45enne di Taviano, C.M. Identificato e denunciato dai carabinieri forestale di Gallipoli. Secondo le indagini l'uomo, su un terreno agricolo a Gallipoli di proprietà altrui e di cui risulta conduttore ha dato fuoco a rifiuti speciali costituiti da cartoni e pedane in legno. Il fuoco, a causa del vento, si è propagato rapidamente sul terreno e sulla vegetazione circostante portando alla combustione del restante materiale depositato sull’area (cassette in plastica, pedane e cassette in legno, contenitori in polistirolo, tubazioni in plastica ed altro materiale plastico di vario genere utilizzato in agricoltura), causando un vasto incendio e creando pericolo per la pubblica incolumità.