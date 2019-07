Folgorato mentre sta lavorando sui binari, muore operaio 57enne

La vittima è un 57enne campano dipendente di una ditta che sta eseguendo lavori alla rete ferroviaria di Brindisi.

E' morto folgorato mentre era al lavoro sui cavi di alimentazione della linea ferroviaria di Brindisi. Il grave incidente è avvenuto all'una di questa notte in via Cappuccini, nei pressi della stazione e la vittima è un operaio campano di 57 anni. L'uomo era dipendente di una ditta appaltatrice di Italferr-Rete Ferroviaria Italiana che stava eseguendo dei lavori di potenziamento della rete nella stazione di Brindisi. La dinamica è in corso di definizione: il 57enne, insieme a due colleghi stava lavorando con dei cavi di alimentazione su un carrello elevatore quando è rimasto folgorato. Anche i due colleghi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Perrino di Brindisi.