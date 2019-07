Selezionatore di ostriche: 10 posti disponibili in Irlanda

Sono 10 le posizioni aperte all'interno dell'azienda WBS Oysters come General Operative promosse dalla Rete EURES Irlanda.



I candidati idonei si occuperanno della classificazione, l'imballaggio e la selezione delle ostriche per l'esportazione.



Unico requisito indispensabile per candidarsi è la conoscenza della lingua inglese. La patente di guida e l'esperienza di guida carrelli elevatori e trattori sono considerati un plus.



Il datore di lavoro offre contratto full-time o part-time, un periodo di addestramento, retribuzione in base all'esperienza del candidato selezionato, assistenza nel trasferimento e nella ricerca dell'alloggio.



Invia la tua candidatura all'indirizzo EuresWaterford@welfare.ie specificando il numero dell'offerta (2111748) e, in cc a:b.greco@regione.puglia.it



tutte le informazioni