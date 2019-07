Stop all'afa: in arrivo temporali e crollo delle temperature

Oggi si cambia musica: il rinforzo dei venti meridionali sarà il chiaro segnale del cambiamento in atto, che si concretizzerà nel corso della giornata con rovesci e temporali anche forti in spostamento da nord verso Sud. Questi fenomeni temporaleschi saranno più probabili nelle zone centro settentrionali della Puglia, ma interesseranno anche il Salento. A partire dalla sera/notte le temperature dovrebbero abbassarsi in maniera decisa.