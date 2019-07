Proiettili nelle buste e lettere minatorie, fermato l’estorsore: tradito dai vestiti

I carabinieri hanno arrestato il presunto autore delle minacce identificato grazie alle immagini di videosorveglianza.

Lettere minatorie accompagnate da proiettili, rivolte ad un professionista ed a un artigiano di Cellino San Marco, con la raccomandazione di non rivolgersi ai carabinieri. È stato arrestato questa mattina, il presunto autore dei recapiti. Si tratta di Giovanni Iazzi, 33enne, indagato per i reati di tentata estorsione aggravata per aver inserito nelle buste due proiettili calibro 38.

Il provvedimento cautelare in carcere a carico del presunto autore del reato è stato emesso dal GIP del Tribunale di Brindisi, dottoressa Tea Verderosa, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Marino, che ha concordato e coordinato le attività investigative dei Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cellino San Marco.

fatti contestati risalgono alla fine del mese di giugno scorso, quando l’indagato ha imbucato nella cassetta postale dello studio di un professionista del luogo un foglio manoscritto su cui aveva scritto: “Se non volete danni consistenti sapete cosa fare, non recatevi dai carabinieri altrimenti vi faremo del male”. Anche nel secondo foglio manoscritto, recapitato a un artigiano, era stata riportata la frase “Se andate ai Carabinieri non lavorate più, se vi rivolgete ai forestieri è peggio… scoppia”.

Le indagini dei militari si sono concentrate sull’attenta analisi delle immagini dei molti impianti di videosorveglianza presenti e si sono sviluppate grazie a una buona conoscenza del territorio e dei soggetti. Nonostante l’indagato si fosse camuffato, un piccolo dettaglio rilevato e ben evidenziato da un carabiniere ha permesso di identificarlo, ricostruendone il percorso.

Le indagini hanno avuto una svolta grazie all’abbigliamento indossato dal “postino”, dal quale si sono emerse alcune caratteristiche, e dalla camminata dell’individuo.

Il presunto autore, collocando nelle buste i proiettili, ha voluto intimorire in misura maggiore le parti offese. Lo stesso, che in passato è stato anche protagonista di altre vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona e per stupefacenti: dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato associato nel carcere di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria.