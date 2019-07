Pontili Otranto, M5S: "Ministra Lezzi disponibile a finanziare progetto credibile"

Sulla vicenda dello smontaggio dei pontili galleggianti arriva una nota dei portavoce salentini a Camera e Senato, che, però, invitano la politica locale a discuterne seriamente.

"È francamente incomprensibile come si possa ancora perdere del tempo con una diatriba politica fondata su un progetto che non osserva le leggi dello Stato". Lo dichiarano in una nota i portavoce salentini del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, a margine della discussa vicenda che interessa il porto di Otranto e la vicenda dello smontaggio stagionale dei pontili galleggianti come stabilito dal Consiglio di Stato e confermato dal governo.

I portavoce smorzano così una polemica tutta politica, che continua ad animare gli organi d’informazione, spiegando come ci sia già una via d’uscita possibile: "Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi – spiegano -, ha già dato ampia disponibilità a finanziare un progetto credibile per il porto di Otranto che osservi, contrariamente al precedente, leggi e norme dello Stato in materia, ma anziché mettersi al lavoro su questa nuova opportunità si preferisce restare ancorati ad un vecchio progetto ostaggio di ricorsi, pareri negativi del Consiglio di Stato e della Sovrintendenza che, pertanto, non può produrre alcun beneficio per il territorio".

"È bene ricordare – aggiungono - alle parti coinvolte che la proposizione di un nuovo progetto si porrebbe in una vicenda procedimentale del tutto distinta e non influente con il tema della precedente viziata della violazione del giudicato e che per questo il Ministro Lezzi ha voluto spronare, con la sua disponibilità, ad intraprendere nuovi percorsi progettuali".