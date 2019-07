Un impianto sperimentale per trattare l'amianto: è scontro tra Comuni

Il progetto, presentato da Pra Srl, incontra le critiche delle amministrazioni dei Comuni vicini. La società proponente replica e fornisce i propri chiarimenti. La replica del sindaco di Cavallino.

È polemica tra Comuni vicini per il progetto di un impianto sperimentale di trattamento dell’amianto che potrebbe sorgere a Cavallino. Contro il Comune si schierano le realtà limitrofe di San Cesario, Lequile, Lizzanello e San Donato che contestano come la struttura possa nascere in una porzione di territorio dove già insistono due discariche Rsu, un impianto di trattamento Rsu e un impianto di produzione Cdr da rifiuti nonché uno dei centri commerciali più grandi e frequentati della zona.

L’impianto sperimentale per lo stoccaggio e il trattamento dell’amianto è stato proposto dalla Project Resources Abestos S.r.l. (società che ha la stessa compagine sociale di quella, Geoambiente S.r.l., che gestisce l’attiguo impianto di Cdr). I Comuni di San Cesario, Lequile, Lizzanello, San Donato già un anno fa hanno impugnato con l’avvocato Francesco Cavallo (e Rosa Fanizzi per il Comune di San Donato) innanzi al Tar Lazio il decreto del Ministero dell’Ambiente che ha escluso il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Tar Lazio che, grazie alla difese dei Comuni, proprio qualche giorno fa ha rimesso gli atti al Tar di Lecce, ritenuto competente per gli effetti nocivi che l’impianto determinerebbe al territorio.

Dai quattro enti si contesta, però, come, in questi mesi di causa, la PRA S.r.l., “nel più assoluto silenzio e nella più assoluta ignoranza degli altri Comuni che avvisava solo a cose fatte, presentava una S.C.I.A. al Comune di Cavallino, portando avanti le opere di realizzazione dell’impianto per il trattamento dell’amianto”.

“Con furbizia e con la complicità del Comune di Cavallino - questa l’accusa dei primi cittadini dei Comuni vicini - la PRA S.r.l. proseguiva imperterrita nel tentativo di addivenire ad ogni costo alla messa in esercizio dell’impianto: la SCIA, infatti, non dà luogo a provvedimento espresso finale sottoposto a pubblicazione, dunque resta una comunicazione ‘segreta’ tra l’ente e il proponente”.

I sindaci di San Cesario, Lequile, Lizzanello e San Donato sono venuti a conoscenza del fatto che la PRA S.r.l. a dicembre 2018, avrebbe presentato una SCIA e che il Comune di Cavallino non si sarebbe opposto. Da qui la decisione dei primi cittadini Coppola, Carlà, Pedone e Quarta di dare incarico ai legali di formulare istanza di accesso agli atti e contestare al Comune di Cavallino la legittimità della SCIA.

Oltre a contestare la correttezza “istituzionale” della PRA S.r.l. e del Comune di Cavallino che non hanno inteso attendere l’esito della pronuncia del TAR sulla sottoesposizione a VIA del progetto, i 4 Comuni sostengono che un impianto del genere non possa essere assentito con una mera comunicazione come la SCIA ma che necessiti della autorizzazione unica ambientale. Non si escluderebbe la valutazione da parte dei comitati cittadini di presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

Proprio in queste ore arriva la replica della società proponente, la Pra Srl, con una nota a firma di Giuseppe Cesario Calò, per alcune “necessarie precisazioni”: “Il progetto dell’impianto, la cui valutazione è di titolarità ministeriale – si legge -, è stato esaminato dai tecnici del Ministero dell’Ambiente, che hanno emanato un provvedimento di non assoggettabilità a VIA dello stesso. D’altronde, l’impianto in questione è assimilabile a un prototipo da laboratorio, ospitato in un gabbiotto sigillato, a sua volta chiuso all’interno di un capannone industriale esistente. Più volte la scrivente ha invitato i sindaci delle comunità viciniori a visitare e prendere visione dell’impianto in fase di allestimento, proprio affinché si rendessero conto di cos’era realmente e per fornire loro tutte le informazioni richieste. Tali inviti sono stati sistematicamente declinati, opponendo un fermo e totale diniego”.

“Rimane il fatto – prosegue la Pra srl - che, stante la decisione del TAR Lazio di non adottare la sospensiva del provvedimento ministeriale di non assoggettabilità a VIA, la scrivente non aveva alcun obbligo di fermarsi con i lavori, tanto più visto e considerato che l’impugnativa dei Comuni ricorrenti è giunta a lavori di allestimento del prototipo già in corso, con numerose forniture di materiali, attrezzature e strumentazioni già contrattualmente concluse. La SCIA per l’impianto è stata dunque presentata al Comune in quanto gran parte delle componenti erano state già acquistate e quindi non vi era nessuna ragione per lasciarle accatastate per mesi o anni in attesa dei pronunciamenti della giustizia Amministrativa. Va detto che la SCIA è stata inviata per conoscenza anche ad ARPA e Regione Puglia. In data 15 maggio 2019 si è peraltro tenuto presso la Regione Puglia un tavolo tecnico di aggiornamento e coordinamento nel corso del quale, alla presenza dei rappresentanti della società proponente, della Regione Puglia – Servizio Rifiuti e Bonifiche, ed ARPA Puglia, si è discusso degli adempimenti necessari per ottenere l’attivazione all’esercizio dell’impianto sperimentale, secondo quanto previsto dalla legge, da parte della Provincia di Lecce”.

Calò parla poi di “inesattezze” e “luoghi comuni”, in riferimento ai commenti politici dei sindaci dei Comuni ricorrenti: “Continuano ad essere diffuse falsità – sottolinea -, come la presenza di uno stoccaggio di rifiuti in cemento-amianto a corredo dell’impianto. Ma di quale stoccaggio stiamo parlando? Possibile che non sia ancora chiaro che il prototipo sperimentale in questione può trattare al massimo qualche chilogrammo di materiale per ogni ciclo di trattamento? Viene richiamata a sproposito la sentenza con cui il TAR di Lecce nel 2016 ha bocciato gli interventi di ampliamento e ammodernamento degli impianti di gestione rifiuti di Cavallino, paragonando infrastrutture come discariche o impianti complessi di gestione RSU ad un impiantino sperimentale che è poco più di un laboratorio e che, una volta finiti i test (della durata massima di 24 mesi) sotto lo stretto controllo di ARPA, verrà smantellato e rimosso”.

“Tutto ciò – aggiunge - lascia senza parole. Si prende atto con rammarico del salto di qualità del suddetto ostracismo, che ora si estende anche ad iniziative del tutto innocue e che sottendono importanti opportunità di innovazione e sviluppo. Alla luce dell’atmosfera irrespirabile creata da politici poco informati, si confida in un rapido pronunciamento del TAR di Lecce, possibilmente netto e risolutivo, che costituisca un precedente utile a comprendere se, in questo territorio, sia ancora possibile o meno svolgere attività di ricerca e innovazione”.

Interviene anche il sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni: “Innanzitutto va precisato che l’iniziativa di realizzare l’anzidetto impianto è stata adottata esclusivamente da un soggetto privato, P.R.A. Srl, quindi, la stessa non è certamente e sotto qualsivoglia profilo, riferibile all’amministrazione comunale di Cavallino, come invece erroneamente riportato da alcuni organi di informazione. Alla luce di quanto riferito dall’Ufficio tecnico comunale, l’utilizzo dello strumento di SCIA, adottato dalla Società, risulta rispondente alla tipologia dell’intervento edilizio a suo tempo proposto dalla medesima. Peraltro lo stesso Ufficio tecnico comunale, nell’ambito dell’istruttoria, ha dovuto necessariamente considerare la validità, l’efficacia nonché gli effetti del Decreto n°230 del 2018, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che ha sancito la non assoggettabilità a VIA del predetto impianto, alle condizioni nello stesso riportate”.

“Ovviamente – prosegue - ove i ricorsi proposti nel 2018, avverso tale decreto ministeriale, avessero portato all’annullamento o, quanto meno, alla sospensione dello stesso da parte dell’Autorità Giudiziaria, ciò avrebbe senz’altro inciso sul procedimento amministrativo riflettente la realizzazione dell’anzidetto impianto. In definitiva si ribadisce che questo Comune non poteva legittimamente inibire l’iniziativa, in quanto è assolutamente conforme alla normativa vigente. Tra l’altro si presenta come laboratorio sperimentale di trascurabilissima portata ed entità, avente una durata limitata nel tempo di soli 24 mesi. La stessa è strutturalmente preordinata a dare risoluzioni alle rilevanti problematiche ambientali correlate al corretto trattamento del cemento/amianto, che affliggono anche il nostro territorio con deleterie ricadute per la salute pubblica”.