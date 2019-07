Chiude la filiale Mps di Maglie, sindacati critici: “Scelta miope dell’azienda”

Una scelta in controtendenza rispetto a quella di altre banche per una piazza che rappresenta la terza più attiva sul mercato provinciale.

Mps chiude la filiale di Maglie. Lo annuncia la Cgil, critica con la scelta della banca. “La procedura di chiusura delle filiali -sottolinea la segreteria provinciale- pone dei dubbi sulla coerenza del progetto complessivo di rilancio di Banca Mps. La scelta di chiudere una filiale come Maglie, che rappresenta uno dei più attivi centri del Salento (il terzo della provincia) considerata la rilevante quota di mercato e le potenzialità di ulteriore sviluppo della stessa, fa ritenere che sia mancato, a monte, uno studio di mercato e del tessuto economico e sociale del territorio, con scarsa attenzione verso la clientela”.

Per la Cgil non è la prima volta che questa strategia si verifica in Banca Mps: “Sui vari progetti si continua ad andare avanti con approssimazione e senza una visione prospettica complessiva sul futuro di questa azienda; il tutto in un contesto di assoluta deresponsabilizzazione di un management che continua a fare danni, senza raggiungere gli obiettivi previsti dal piano industriale. La decisione di chiudere una filiale come Maglie va in controtendenza rispetto alla valutazione di altri istituti di credito, che continuano ad intravedere nella piazza magliese opportunità di sviluppo del proprio business. Non a caso l’annunciata chiusura della filiale di Maglie, da parte di Mps, offre l’opportunità ad un’altra banca, non presente sul territorio (la BNL) di “aggredire” le eventuali quote di mercato che Mps potrebbe perdere.

Si registra, inoltre, anche una certa confusione rispetto alla scelta organizzativa e commerciale di individuare Cutrofiano come filiale incorporante, dopo l’indicazione in prima battuta della filiale di Botrugno, senza uno studio sulle caratteristiche della clientela”.