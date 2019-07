Chiama 118 e minaccia di togliersi la vita con un coltello: salvato in extremis

La vicenda, nella notte, a Veglie, dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri per scongiurare il folle gesto.

Ha chiamato il 118, minacciando di togliersi la vita con un coltello: sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Veglie questa notte, dove un 30enne del posto, disoccupato e già in cura al Centro d’igiene mentale, ha contattato la centrale operativa del 118, chiedendo aiuto e ammettendo di volerla fare finita.

Dall’altra parte del telefono, un’infermiera, che ha subito compreso la gravità della situazione, lo ha trattenuto in linea, riuscendo con estrema fatica a farsi dare i dati, allertando in contemporanea i carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti.