Tenta di impiccarsi in cella, detenuto salvato dagli agenti in extremis

L’episodio è accaduto questa notte nel carcere di Lecce: la denuncia del segretario generale aggiunto OSAPP, Pasquale Montesano.

Ha cercato di impiccarsi nella cella in cui era rinchiuso, il detenuto salvato questa notte dagli agenti della polizia penitenziaria. A darne notizia, Pasquale Montesano segretario generale aggiunto OSAPP: “Questa notte intorno alle 2.45 un detenuto extracomunitario ha tentato di impiccarsi con mezzi rudimentali, il detenuto, affetto da problemi psichiatrici, ristretto al rep C1 e già autore nei giorni scorsi di atti di autolesionismo e stato salvato in extremis dalla Polizia Penitenziaria, privo di sensi dopo essere stato rianimato e stato inviato d'urgenza presso il nosocomio cittadino dove resta ricoverato con prognosi riservata”

"Continua Montesano" non più rinviabili urgenti e indifferibili interventi di governo e di Amministrazione pena maggiori e più gravi conseguenze , Polizia Penitenziaria nonostante la grave sofferenza lavorativa e la gravissima carenza degli organici continua a porre la propria costante opera alla salvaguardia della vita umana .