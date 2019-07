Rogo nella notte a Ugento: danneggiata Bmw di un 22enne

L'incendio in via Mare poco dopo l'1 di questa notte.

Un rogo di natura tutta da chiarire ha distrutto la Bmw di un 22enne di Ugento. L'incendio è divampato poco dopo l'1 in via Mare, alla periferia del paese. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che hanno spento l'incendio e i poliziotti del Commissarito di Taurisano che hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto: nei pressi del mezzo non sono state ritrovate tracce di materiale infiammabile che facciano propendere con certezza verso l'origine dolosa dell'incendio.