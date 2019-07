Con lo scooter contro un palo della luce: grave un 17enne

L'episodio è accaduto nella notte a Torre San Giovanni.



Con la Vespa contro il palo della luce: sono gravissime le condizioni di un 17enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Torre San Giovanni. L'episodio è accaduto questa notte intorno all'1.30: il ragazzo percorreva la litoranea quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo delle due ruote andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Immediati i soccorsi da parte del 118, allertato da alcuni passanti. I sanitiari hanno trasportato il ragazzo presso il "Vito Fazzi" di Lecce, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione.