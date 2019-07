Fumata nera per l'elezione del nuovo rettore, in testa Pollice

Nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza dei voti: il secondo turno domani.



Primo turno di voto per le elezioni del nuovo Rettore dell’Università del Salento per il sessennio 2019/2025. Ha votato l’80,92% degli aventi diritto, e in particolare: 159 (su 210) studenti (75,71%), 417 (su 546) componenti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (76,37%) e 506 (su 607) docenti e ricercatori (83,36%), per un totale di voti espressi di 1.082. Nessuno dei quattro candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.



All’esito dello scrutinio, i voti espressi (tenendo conto del voto pesato, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto) sono stati i seguenti: professor Luigi De Bellis: 53,509; professor Giuseppe Grassi: 183,209; professor Michele Campiti: 241,328; professor Fabio Pollice: 251,335. Le schede bianche sono state 8, le schede nulle 6.