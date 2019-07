Puntata di Linea Verde a Otranto: per le riprese c’è Lorella Cuccarini.

Ci sarà anche Otranto in una delle puntate speciali di Linea Verde che andranno in onda su Rai Uno con la conduzione di Lorella Cuccarini. E proprio “la più amata dagli italiani” è in città per le riprese della trasmissione in versione “Grand Tour” che andrà in onda in prima serata.