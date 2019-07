Camion colpisce auto, abbatte guardrail e si capovolge: terribile scontro sulla 101

Rocambolesco incidente sulla statale 101, in direzione Gallipoli. Coinvolti due mezzi, un'auto e un camion.

Terribile scontro sulla statale 101 in direzione Gallipoli, all’altezza tra Copertino e San Donato di Lecce, nel pomeriggio di oggi, dove un camion di una ditta di impianti di Galatone ha colpito un’auto, abbattendo il guardrail e capovolgendosi fuori strada.

Complessa la dinamica: l’incidente si sarebbe verificato dopo che la vettura, rimasta coinvolta, ha notato la presenza della carcassa di un grosso cane al lato della strada. L'avvistamento ha indotto il conducente dell’auto, un uomo residente al Nord in viaggio con la madre, a rallentare per evitare l’ostacolo e, a pensare che si trattasse di un animale solo ferito, da soccorrere.



Così l'autista ha fatto il giro dal successivo svincolo, tornando indietro per intervenire. . La vettura, quando si ritrovava al punto di partenza, rallentava bruscamente per soccorrere l'animale, che, invece, risultava già morto dalle prime ore del mattino.



Nel frattempo, da dietro sopraggiungeva il grosso mezzo, con il camionista alla guida che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto, finendo per colpire la fiancata posteriore sinistra dell'auto. Il mezzo perdeva così il controllo e in una conseguente carambola andava fuori strada, ribaltandosi sul fianco.



Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, personale dell'Anas e alcune ambulanze del 118: due le persone ferite, ovvero il conducente del camion, e la donna a bordo dell’auto, entrambi fortunatamente non gravi. Illeso l’autista.