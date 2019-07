A Otranto Yiruma il pianista sudcoreano da oltre 200milioni di views

Appuntamento il 9 agosto nel programma del festival “Luce d’Oriente” promosso da La Ghironda e dall’amministrazione comunale.

Yiruma, il pianista da oltre 200milioni di visualizzazioni, diventato un fenomeno internazionale con i brani «River flows in you» e «Kiss the rain», arriva per la prima volta in Italia per due date esclusive. E il 9 agosto, alle ore 21.30, sarà a Otranto, nel Parco dell’Orte, col suo live «Yiruma concert "Indigo" in Italy» per «Luce d’Oriente», il festival promosso da La Ghironda in collaborazione con l’amministrazione comunale. Insieme al concerto all’alba dell’11 agosto con Stefano Bollani, l’evento rappresenta l’evento principale del festival.