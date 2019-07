Detenuto incendia la cella, evacuato reparto Infermeria

L'episodio alle 11.30 di ieri. Tre agenti intossicati.

Un detenuto 30enne ha scatenato un incendio nel reparto infermeria del penitenziario leccese costringendo gli altri detenuti ad evacuare e causando un'intossicazione a tre agenti della Polizia Penitenziaria. La notizia è resa nota dal vicesegretario regionale dell'Osapp Ruggiero Damato. Il giovane detenuto con problemi di tossicodipendenza e psichiatrici ha incendiato lenzuola e materasso ignifugo sprigionando fumi tossici. Ad intervenire per spegnere il rogo con degli estintori alcuni agenti: un sottufficiale e due assistenti capo coordinatore che hanno dovuto ricorrere alle cure del nosocomio leccese dove gli sono stati dati dai 5 ai 7 giorni di prognosi per intossicazione.