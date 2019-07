Scooter contro auto, 60enne leccese muore in provincia di Bologna

Lo scontro alle 22 di ieri sera sulla strada che conduce da Marzabotto a Bologna.

Tragedia nella tarda serata di ieri a Marzabotto, in provincia di Bologna. La vittima, Salvatore Carrisi di 60 anni, originario di Lecce, era in sella ad un scooter sulla Statale Porrettana quando si è scontrato con un'auto. Secondo i primi rilievi sulla dinamica riportati da E'tv l'impatto è stato violentissimo: il salentino è morto sul colpo. L'uomo, residente a Malalbergo con la moglie, stava viaggiando verso Bologna mentre l'auto, una Fiat Punto guidata da un 22enne di Marzabotto, procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il 118.