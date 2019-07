Menhir danneggiato a Gemini, "Ugento nel cuore" chiede interventi urgenti

Sollecitato l’intervento dell’amministrazione e della Soprintendenza anche per la Cappella della Visitazione.

Danneggiato, nei giorni scorsi, il menhir di Gemini. A segnalare l’episodio, Angelo Minenna del Movimento Cittadino "Ugento nel cuore che ha scritto una lettera al sindaco Massimo Lecci e alla Soprintendenza.

“Questo monolite, di origine incerta, ha sezione quadrata, angoli scantonati e, all'apice, una croce di pietra infissa su un capitello del XVII secolo, scolpito con insegne vescovili e storie della chiesa che lo caratterizzano come Osanna”.

Il monumento da qualche giorno ha una lesione alla gradinata che potrebbe portare ad un cedimento.

Minenna chiede “un intervento di ripristino dello stato del bene monumentale, oltre a degli efficaci strumenti di protezione dal transito veicolare e pedonale, con l'installazione di strumenti di arredo urbano, come per esempio pali in ghisa e infine un’adeguata ed artistica illuminazione”.