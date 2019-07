Abbattuta villetta abusiva a Torre Chianca, Miglietta: "Restituiamo il paesaggio ai leccesi"

Assessore all'Urbanistica: "Dobbiamo invertire la rotta".



Una villetta abusiva di 170 metri quadrati a 100 metri dal marea di Torre Chianca è stata abbattuta questa mattina. I lavori di demolizione sono stati eseguiti con il coordinamento dell'Ufficio Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comune di Lecce e per far fronte alla spesa necessaria si è fatto ricorso al Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.

La spesa pari a 80 mila euro è stata impiegatga per 5 demolizioni dando priorità, coerentemente a quanto previsto dalla norma, agli immobili edificati in aree a vincolo paesaggistico e in ambiti ambientali vulnerabili.

Grazie all’attività del Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comune di Lecce degli ultimi anni, si è registrato un importante aumento delle demolizioni spontanee di fabbricati abusivi, pari a circa 20 nel 2018 e 4 nel 2019.