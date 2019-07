Edilizia popolare sotto la lente dei carabinieri: 66 denunce, 4 arresti e una casa sgomberata

La maxi operazione è avvenuta nella Provincia di Brindisi. I militari hanno portato a termine un’operazione iniziata nel dicembre 2018.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, a partire dal mese di dicembre 2018, hanno effettuato una capillare azione di monitoraggio relativa all’occupazione abusiva degli alloggi di edilizia popolare presenti in tutta la provincia. L’attività dispiegata nel suo complesso nell’arco di 7 mesi ha portato alla verifica su tutto il territorio provinciale degli assegnatari di 3.668 alloggi di edilizia popolare, al deferimento in stato di libertà di 66 persone per il reato di invasione arbitraria con conseguente occupazione di alloggio di edilizia popolare. Il reato violato è contemplato dall’artt. 633 codice penale, che riguarda “l’invasione di terreni o edifici”, strettamente correlato all’art. 639bis del codice penale, che pone l’attenzione su un aspetto peculiare, il carattere pubblico del terreno o dell’edificio: “edificio pubblico o destinato ad uso pubblico”, ed è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 a 1.032 euro.

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per furto di acqua, perchè avevano creato un by pass al contatore che ne ha consentito l’erogazione senza la registrazione dei consumi. Altri due soggetti sono stati arrestati per il furto di gas, in quanto, a seguito della rimozione del contatore da parte della società erogatrice, avevano effettuato un collegamento diretto alla rete di fornitura con un danno quantificato di 1.400 mc, per un corrispettivo economico di 1.300 euro.

Un uomo è stato deferito per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, visto che aveva ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare da parte dell’amministrazione comunale di San Michele Salentino, dichiarando falsamente di percepire un reddito basso e che avrebbe occupato l’immobile assegnato unitamente alla moglie e alla figlia. I Carabinieri, a conclusione delle operazioni di sgombero, hanno condotto il denunciato in altra abitazione di proprietà dello stesso, provvedendo a sottoporre a sequestro preventivo l’alloggio popolare occupato abusivamente, in ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica.