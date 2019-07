Gravi problemi respiratori, l'ex patron del Lecce Giovanni Semeraro in ospedale

L'ex presidente dell'U.S. Lecce e imprenditore leccese Giovanni Semeraro è stato ricoverato d'urgenza nel pomeriggio di ieri. Semeraro, 82 anni, è stato soccorso dal 118 che lo ha condotto al Vito Fazzi in codice rosso: all'origine del malore una grave sofferenza respiratoria.

Semeraro è stato patron del Lecce per circa 15 anni: un periodo ricco di soddisfazioni per i giallorossi che hanno militato per più stagioni nella massima serie fino al 2011 quando la società fu ceduta.