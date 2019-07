Svelata Santa Croce, il simbolo del barocco torna a risplendere

Ieri sera, durante una cerimonia spettacolare, il telo che copriva la facciata è stato rimosso. Ad agosto via le impalcature.

Santa Croce torna a farsi ammirare. Il simbolo del barocco è stato spogliato del telo che lo ricopriva, ieri sera, in un’attesa lunga due anni. (Qui il video). È il segno del completamento dei restauri da parte della ditta Nicolì, iniziati in tutta fretta per evitare il degrado della facciata della chiesa, annunciata da piccoli distacchi e cedimenti, già dal 2011.

La chiesa era stata già oggetto di lavori nella parte superiore della facciata: nel 2017, grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro, si è proceduto al resto, in particolare il rosone.

Tantissime le persone intervenute per assistere all’evento in piazza Riccardi, allietati dalla musica originale di Raffaele e Carla Casarano in omaggio alla basilica.

Adesso toccherà alle impalcature che saranno rimosse nel corso del mese di agosto. Poi più avanti si procederà a rifare l’illuminazione che darà un valore aggiunto al monumento per eccellenza dell’arte leccese.