Giovane morto con colpo di fucile alla testa: aperta un'inchiesta

È stato aperto un fascicolo contro ignoti per far luce sulla morte di un giovane.

È stata aperta un’inchiesta sul ritrovamento del corpo di un 20enne, morto per un colpo di fucile alla testa, lo scorso 20 giugno a Torre Castiglione, località sulla costa di Porto Cesareo.

Il cadavere era stato rinvenuto dal padre del giovane in un casolare abbandonato su una campagna limitrofa alla tenuta familiare, lungo la Nardò Avetrana. Fin da subito l’ipotesi più accredita è stata quella del suicidio.