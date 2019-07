Otranto, sorpresa in mare: tartaruga si avvicina e "saluta" la barca

Un esemplare di Caretta caretta si è avvicinato la scorsa notte a un’imbarcazione di pescatori, “salutando” l’equipaggio con volteggi e capriole.

Uno spettacolo della natura nel cuore della notte otrantina: un gruppo di pescatori, usciti in barca per la pesca, la scorsa notte, hanno assistito sorpresi alla “visita” di un esemplare di Caretta caretta, che si è avvicinato come per “salutare” l’equipaggio.