Auto esce fuori strada e si schianta contro un palo: in tre finiscono in ospedale

Il terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada per San Gregorio di Patù.

Paura sulla provinciale 192 stamattina, la strada che collega la marina di Patù, San Gregorio, a Morciano di Leuca, dove una Fiat Stilo con a bordo tre giovani, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo.

Ad avere la peggio il conducente, un uomo di origine albanese, residente a Gallipoli, soccorso dal 118 e condotto in codice rosso in ospedale: fortunatamente la prognosi è di trenta giorni e le sue condizioni, nonostante i timori iniziali, non sono gravi. Gli altri due passeggeri, originari di Presicce, trasferiti anche loro in ospedale, hanno avuto prognosi ben più brevi.