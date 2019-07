Mercato, quasi fatta per Lapadula. Yilmaz e Ciano vogliono il Lecce

In dirittura d'arrivo il trasferimento dell'ex Milan dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Il turco in stand-by, si avvicina il campano.

Quattro acquisti e ancora nessun nuovo attaccante. Così parla, al momento, il mercato del Lecce, che di conseguenza vede la lente d’ingrandimento del club attualmente puntata proprio sulla ricerca di almeno due punte. La situazione è in continua evoluzione, come è normale che sia a inizio luglio. La svolta è tuttavia alle porte, e parte proprio da quello che dovrebbe essere il primo acquisto nel reparto: Gianluca Lapadula.

In serata sarebbe infatti in programma un incontro tra Lecce e Genoa per definire le modalità del trasferimento, che dovrebbe essere un prestito secco con diritto di riscatto tramutabile in obbligo in caso di salvezza. Il calciatore ha già dato l’assenso al passaggio in giallorosso, ora restano solo da limare le ultime clausole per la definizione del trasferimento.

Capitolo Yilmaz. Il turco ha già in mano un accordo con il Lecce, ma la trattativa è in fase di stallo a causa della fermezza del Besiktas nel non abbassare le proprie eccessive pretese. A sbloccare il tutto potrebbe essere solo una richiesta formale di Burak Yilmaz stesso di essere liberato a zero, ipotesi non da escludere visto che lo stesso attaccante turco ha un credito economicamente importante nei confronti del suo club a causa di stipendi arretrati non pagati.

C’è invece stata una notevole accelerata per Camillo Ciano. Quasi saltato il suo passaggio al Parma, il campano ha espresso gradimento per un eventuale approdo al Lecce, la squadra che più di tutte ha infastidito i ducali nella trattativa. A favorire il tutto la volontà di mister Fabio Liverani di puntare forte sul mancino di proprietà del Frosinone. Un incontro tra i club è previsto per l’inizio della prossima settimana.