Potenziamento rete fognaria, viale Lo Rè chiuso al traffico per un mese

Domani la chiusura al traffico per i lavori alla rete fognaria.

Sarà chiuso al traffico per i lavori di potenziamento della rete fognaria viale Lo Rè a Lecce: ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità del Comune, Marco De Matteis, che informa la cittadinanza che a partire dalle 7 di lunedì 8 luglio, sino alle ore 17 del 9 agosto, per garantire l’esecuzione dei lavori di scavo inerenti il potenziamento ed estendimento della rete fognaria a servizio dell’abitato di Lecce, sarà chiuso al traffico veicolare, il viale Francesco Lo Rè, nel tratto compreso tra piazza Italia e via Duca degli Abruzzi. Per lo stesso periodo di tempo, per by-passare il tratto in questione del viale F. Lo Rè, sarà adottato il doppio senso di marcia lungo il viale Otranto, da piazza Italia alla via Duca degli Abruzzi.