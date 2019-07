Showy Boys, un nuovo allenatore nello staff bianco-verde

Si tratta di Marco Corina, giovane, carico di entusiasmo e con tanta voglia di fare bene.

È l’identikit dell’allenatore Marco Corina che da questa stagione sportiva è componente dello staff tecnico della Showy Boys Galatina. Se pur giovane, il neo coach bianco-verde vanta numerose esperienze alla guida di gruppi giovanili, in particolare nel settore femminile. La Showy Boys, che è una società sportiva che punta tutta la sua attenzione sulla formazione tecnica del vivaio, ha considerato molto positivo questo aspetto oltre alle doti umane, caratteriali e alle motivazioni dell’allenatore Marco Corina. E’ nata così questa collaborazione tra il giovane mister nativo di Taviano e lo storico club galatinese. In comune una forte passione per la pallavolo e per il nuovo allenatore il desiderio di iniziare una nuova e stimolante avventura sportiva.

“Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Showy Boys – dichiara il tecnico Marco Corina - lavorare per questa gloriosa società rappresenta per me un’occasione unica di crescita professionale oltre che una grande responsabilità. La Showy da anni è nell’élite della pallavolo pugliese soprattutto per quanto concerne l’attività giovanile: la programmazione e la voglia di lavorare, mirando sempre ed esclusivamente alla qualificazione degli allievi, sono obiettivi che sento miei e che condivido al 100% con la società”.

Il neo allenatore bianco-verde, che al lavoro con i gruppi giovanili della Scuola Volley affiancherà quello di supporto all’head coach nonché direttore della scuola Gianluca Nuzzo, conferma l’importanza che oggi nella pallavolo riveste la programmazione e la qualità dell’offerta didattica.

“Seguo da molti anni i settori giovanili e credo che mettere al centro della programmazione di una società il lavoro meticoloso e strutturato con i ragazzi e le ragazze sia un caposaldo in una realtà pallavolistica e sportiva in generale – prosegue Marco Corina – la Showy Boys in questi anni lo ha fatto e anche molto bene. I dirigenti hanno passione, competenza e l’attività della Scuola Volley è in continua crescita, anno dopo anno, e ciò conferma la bontà e la solidità di questo progetto didattico. Non è facile trovare dirigenti e allenatori che investono tempo, energie, risorse finanziarie e passione nella formazione del settore giovanile. La Showy Boys è molto oculata e ha lavorato bene negli ultimi anni sia con il vivaio che nella partecipazione dei ragazzi alla prima squadra. Resto convinto che gli obiettivi si costruiscono giorno per giorno in palestra lavorando sodo e con la massima attenzione verso ogni allievo perché il nostro ruolo non è solo quello di allenatore ma anche di educatore. Ringrazio la società per aver riposto fiducia in me – conclude il tecnico Corina - per avermi dato l’opportunità di essere inserito in uno staff composto da eccellenti allenatori in tutti i settori e con a capo il direttore Gianluca Nuzzo”.