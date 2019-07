A fine luglio Frosinone in amichevole. Meluso-Sticchi Damiani, promessa mantenuta

Al quadro delle amichevoli già programmate si è aggiunta quella ufficializzata ieri contro il Frosinone, neo retrocesso in serie cadetta, che si disputerà il 27 luglio alle 20.30 presso lo stadio Bramasco di Trento. I due dirigenti giallorossi in bici da Teramo e Loreto.

Ultimi giorni di vacanza per l’Unione Sportiva Lecce in vista del raduno pre-ritiro. La squadra si ritroverà in sede mercoledì prossimo, 10 luglio, presso il Ristoppia Resort. Nei tre giorni seguenti, poi, si svolgeranno le visite mediche di rito nei Centri Biolab di Cutrofiano e Palaia Human Care di Squinzano con test su campo all’Acaya Golf Resort prima della partenza per il Trentino prevista per domenica 14 mattina. Destinazione, Santa Cristina di Val Gardena.

Al quadro delle amichevoli già programmate si è aggiunta quella ufficializzata ieri contro il Frosinone, neo retrocesso in serie cadetta, che si disputerà il 27 luglio alle 20.30 presso lo stadio Bramasco di Trento.

Nota di colore: mantenuta la promessa fatta dal ds Mauro Meluso e dal presidente Saverio Sticchi Damiani. Nel pomeriggio di ieri, i due hanno raggiunto in bici il Santuario di Loreto partendo da Teramo, dopo una pedalata lunga oltre cento chilometri.

Ieri mattina, infine, si è tenuta in sede la conferenza stampa sulla questione stadio, della quale vi aggiorneremo a breve.