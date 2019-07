L’assassino pulisce il coltello, ripreso dopo l’omicidio di Carmagnola

In un video amatoriale si vede Luciano Cavallo, titolare dell’agriturismo dove lavorava Valter Sansó, andare via subito dopo il delitto.

Dopo aver colpito con una coltellata allo stomaco il suo dipendente al termine di una lite è andato via pulendo la lama usata per ucciderlo. Sono immortalati in un video amatoriale, gli istanti successivi all’omicidio di Valter Sansó, 56enne di Taviano residente da tempo in Piemonte. Si vede Luciano Cavallo, il titolare dell’agriturismo Ca' Matilda di Carmagnola dove il tuttofare salentino lavorava, camminare per strada e pulire il coltello.