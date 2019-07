Fumetti e cartoni animati in ricordo di Jasmine e Ivan: apre il Finibus terrae comics

Domani pomeriggio a Gagliano del Capo la rassegna con il doppiatore Ivo di Palma e il gruppo degli Ipergalattici: ci sarà anche una raccolta di fondi per le associazioni per le vittime della strada.

Un festival in memoria di Ivan e Jasmine. Apre con due anni di ritardo, a Gagliano del Capo, il Finibus terrae comics, un luogo dove amanti dei fumetti, anime, manga e cinema potranno incontrarsi e ammirare anche creazioni originali con ospiti del settore come Ivo di Palma, doppiatore dei Cavalieri dello Zodiaco e attore molto conosciuto nell’ambiente dei cartoni animati giapponesi e gli Ipergalattici, famoso gruppo salentino di cover di cartoni animati.

Il festival però ha anche un significato particolare per l’ideatore Luigi Ruberti, che, quasi due anni fa, fu costretto a vivere il dolore più grande della sua vita dopo la morte della fidanzata Jasmine e dell’amico Ivan per colpa di un incidente stradale.

Insieme a loro Luigi aveva ideato il festival nel 2017 ed era ormai pronto in tutti i suoi dettagli, ma fu costretto a rinviarlo, ad una settimana dall’inaugurazione, a causa del tragico evento. Quella notte Ivan De Blasi, 24enne di Matino, e Jasmine Giselle Cherre Quintero, ecuadoregna 23enne di Gagliano morirono in un incidente stradale sulla statale 274 all'altezza di Taviano. La causa fu uno scontro frontale tra la Yaris, in cui erano i tre e una Porsche guidata da un imprenditore 38enne di Zollino, indagato per omicidio stradale.

Il festival Finibus terrae comics si aprirà domani pomeriggio, a partire dalle 17.30 presso l’area mercatale di Gagliano. Ci sarà anche una lotteria a premi, i cui proventi andranno alle associazioni che si occupano di vittime di incidenti stradali. Ospite di punta sarà il doppiatore Ivo De palma, mentre sarà possibile ammirare la riproduzione di Kitt, l’auto protagonista delle serie televisive Supercar e Knight Rider. Per i cosplayer, amanti dei costumi sgargianti e personaggi fantastici, è previsto anche un contest che premierà la foto e il personaggio più bello, grazie all'occhio tecnico di Marcello Moycano Morlè e sotto la giuria di Antonella Nakama Fazio.